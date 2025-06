Lo spettacolare carosello dei Carabinieri a piazza di Siena

Roma, 6 giu. (askanews) - Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, passa in rassegna i militari schierati a piazza di Siena per i 211 anni dell'Arma dei Carabinieri. Insieme a lui, sulla jeep scoperta, il ministro della Difesa, Guido Crosetto. Dopo gli onori militari, la consegna delle medaglie al valore, va in scena il carosello dei carabinieri a cavallo. Una spettacolare esibizione all'imbrunire che ha lasciato il pubblico a bocca aperta.

Il ministro della Difesa commenta così la presenza dei Carabinieri in Medio Oriente, a Rafah: "I carabinieri sono dovunque serva, dovunque ci sia bisogno di legalità, di terzietà e di rispetto per gli esseri umani e per il diritto internazionale. Sono li in particolare con una missione che è diversa dalle forze armate ma che è unica nel mondo e ci è riconosciuta in tutto il mondo".