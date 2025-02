Bruxelles, 18 feb. (askanews) - La presidente della Commissione europea Ursula Von der Leyen ha ricevuto l'inviato speciale dell'amministrazione Trump per l'Ucraina, Keith Kellogg. L'incontro avviene mentre alti funzionari statunitensi e russi, guidati dai loro massimi diplomatici, si riuniscono in Arabia Saudita per preparare un potenziale vertice tra i presidenti Donald Trump e Vladimir Putin, dal quale sono esclusi i leader europei.