L'Intelligenza artificiale rende più efficiente il trader

Roma, 9 dic. - Cosa c'entra l'Intelligenza artificiale con il trading e la formazione? "Sembrano mondi diversi ma non lo sono affatto -spiega Magdy Hassan Fayed, un giovane trader e formatore certificato che, con la sua azienda, Forex Gump, offre servizi per far raggiungere alle persone la propria libertà finanziaria. L'utilizzo dell'AI ha permesso la creazione di nuovi tool che aiutano le analisi predittive, puntuali e tempestive. Il nostro lavoro è quello di attingere a fonti di informazione diverse e accreditate per creare questi elementi, frutto delle nuove tecnologie, per affinare e migliorare l'attività di carattere speculativo. Ed è così che, oltre ai vari percorsi di educazione finanziaria, sia dal vivo che in presenza, proponiamo, come soluzione, questi strumenti che rendono più facile la vita del trader".

Ma i tool e, quindi, l'Intelligenza artificiale di quanto velocizzano il lavoro di un trader? "Sicuramente -sottolinea Fayed- la tempestività di reazione è estremamente importante. L'AI aumenta l'efficienza dell'operatore finanziario, efficienza che poi determina un'efficacia di azione e di reazione. Seguire per tre giorni il telegiornale o stare davanti ai canali di comunicazione più standard è, in alcuni casi, molto utile, ma nelle giornate un po' più calde o più di volatilità, questa attenzione spasmodica rischia di far perdere il momento giusto per agire, mentre l'Intelligenza artificiale dà la possibilità di avere un background molto più veloce e molto più ficcante. E questo determina una novità di assoluto rilievo in termini quantitativi e qualitativi".

Le nuove tecnologie dunque come strumento che va ad arricchire i corsi di formazione proposti: "Oggi più di ieri -conclude Fayed- ai miei allievi dico sempre di pensarci due volte prima di intraprendere il mio corso. Sono onesto sin dall'inizio e abbasso le loro aspettative. Spiego loro che il trading non fa arricchire nel giro di pochi giorni o di poche settimane ma che, per centrare gli obiettivi prefissati, serve tanto studio e tanta passione. Ottenere la propria libertà finanziaria insomma è possibile ma non bisogna mai pensare che sia facile o immediato. Non bisogna cadere nella trappola di chi ti propone soldi a profusione, ricorrendo magari a qualche semplice click o all'uso indiscriminato dell'AI. Per riuscire, in questo campo, ci vuole studio e tanta passione che poi sono gli ingredienti segreti".