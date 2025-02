L'Indonesia lancia un nuovo fondo sovrano multimiliardario

Milano, 24 feb. (askanews) - Il presidente indonesiano Prabowo Subianto ha lanciato il più grande fondo sovrano del paese, che mira a detenere più di 900 miliardi di dollari in asset.

Il nuovo fondo, Danantara Indonesia, è modellato sul fondo sovrano Temasek di Singapore. Secondo i media statali, assumerà il controllo delle partecipazioni statali nelle aziende pubbliche e avrà un budget iniziale di 20 miliardi di dollari (18,9 miliardi di euro).

Il fondo sovrano risponde all'obiettivo di Subianto di stimolare la crescita della più grande economia del Sud-est asiatico. "Il lancio di Danantara Indonesia oggi ha un significato molto importante - ha spiegato il presidente - perché Danantara Indonesia non è solo un ente di gestione degli investimenti, ma deve diventare uno strumento per lo sviluppo nazionale che ottimizzerà il modo in cui gestiamo la nostra ricchezza."

"Non fraintendetemi. Ciò che stiamo lanciando oggi non è solo un fondo di investimento, ma uno strumento di sviluppo nazionale che deve essere in grado di trasformare il modo in cui gestiamo la ricchezza della nazione per il benessere di tutto il popolo indonesiano", ha concluso Subianto.