L'India si prepara al Kumbha Mela con 400 milioni di pellegrini

Roma, 10 gen. (askanews) - L'India si sta preparando ad accogliere 400 milioni di pellegrini (più della popolazione combinata di Stati Uniti e Canada) per le sei settimane del festival religioso indù Kumbha Mela, che aspira a diventare il più grande raduno della storia. A Prayagraj si sta addirittura costruendo una città di fortuna per accogliere i pellegrini perché sarà un'edizione particolare di questa celebrazione che si tiene ogni 12 anni nel luogo in cui si incontrano i fiumi sacri Gange, Yamuna e il mitico Saraswati. Si terrà infatti dal 13 gennaio al 26 febbraio e coinciderà con uno speciale allineamento dei pianeti.

Sulle pianure alluvionali di Prayagraj, nello stato settentrionale dell'Uttar Pradesh, si sta preparando un'enorme tendopoli, grande due terzi dell'area di Manhattan. Sono state costruite strade, alloggi, fognature, sistemi di illuminazione, circa 150.000 servizi igienici e cucine comunitarie che possono sfamare fino a 50.000 persone contemporaneamente. La città è piena di enormi poster del primo ministro Narendra Modi, del partito nazionalista indù Bharatiya Janata Party (BJP), a ricordare che politica e religione sono profondamente intrecciate.