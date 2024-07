L'incontro fra Benjamin Netanyahu e Donald Trump a Mar-a-Lago

A, 27 lug. (askanews) - Donald Trump accoglie nel suo resort a Mar-a-Lago, in Florida, il premier israeliano Benjamin Netanyahu e la moglie Sara Netanyahu. Il video è stato postato da Trump sul suo social Truth.

L'incontro col candidato repubblicano avviene dopo quello con la nuova candidata per la Corsa alla Casa Bianca dei democratici Kamala Harris, che alla fine del colloquio ha insistito nel suo discorso perché Israele sigli un accordo di pace, aggiungendo che non sarebbe rimasta "in silenzio" di fronte alle sofferenze palestinesi.