Liliana Segre da Fazio: Accadono cose che credevo non avrei visto più

Milano, 16 ott. (askanews) - "È tutto inutile, altro che incubo, delusione, disperazione, che speranza ci sono per una nonna come sono di aver visto quello che è successo a bambini colpevoli solo di essere nati? È qualcosa che ti porta a un tempo lontano che credevo non avrei vissuto più, la vita mi aveva portato false speranze". Così la senatrice e sopravvissuta ad Auschwitz Liliana Segre da Fabio Fazio, nella prima puntata di "Che tempo che fa" in onda sul Nove.

"Ho voluto essere una donna di pace, che non odiava, che non insegnava nei 30 anni in cui sono andata nelle scuole mai la parola odio o vendetta e così morirò", ha aggiunto.