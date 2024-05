Liguria, segretario regionale Pd: spero in elezioni a ottobre

Genova, 14 mag. (askanews) - "Spero che non facciano un accanimento terapeutico e che non facciano l'ennesimo e più pesante danno ai liguri. Spero che si vada a elezioni anticipate in autunno, a ottobre, perché almeno si avrebbe la possibilità di fare una legge di bilancio che inizi a dare dei segnali di cambiamento. Vorrei gestire la Liguria come un padre di famiglia, puntando su transizione ecologica e sociale". Lo ha detto ad Askanews il consigliere regionale della Liguria e segretario ligure del Pd, Davide Natale, a margine della prima seduta del Consiglio regionale dopo lo scandalo giudiziario che ha portato agli arresti domiciliari il governatore Giovanni Toti.