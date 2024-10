Liguria, Schlein: priorità del nostro programma sanità e legalità

Genova, 21 ott. (askanews) - Lavoro e salario minimo, sanità e legalità sono al centro del programma del PD in Liguria: lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein, a margine di un incontro elettorale a Genova a sostegno del candidato presidente del centrosinistra Andrea Orlando.

"Andrea ha messo al primo posto del programma la sanità pubblica. Sono giorni che incontro liguri e la sanità è la prima preoccupazione. Un po' - ha sottolineato Schlein - perché c'è chi aspetta 430 giorni per fare una colonscopia programmata, che vuol dire che o ha i soldi per andare dal privato oppure rinunci. In questa regione in questi nove anni è stato dato un incredibile spazio alla sanità privata e tanti stanno fuggendo dal pubblico perché non è più conveniente lavorare nel pubblico".

"Dall'altra parte - ha concluso la segretaria dem - sono stata ieri a Cairo Montenotte ad incontrare i cittadini frustrati per le tante promesse mancate da questa amministrazione: aspettavano un pronto soccorso che non è mai arrivato. Quello che accade è che l'ospedale si è svuotato e che le persone ci hanno dato testimonianze di grande preoccupazione perché adesso per curarsi devono andare fino a Savona, con 45 minuti almeno di strada su strade complicate".

Poi "salario minimo, perché negli appalti pubblici non ci deve essere più un appalto che non tenga conto che sotto i 9 euro l'ora non è lavoro ma sfruttamento", e tra le priorità del programma del centrosinistra in Liguria c'è anche "la questione della legalità, della trasparenza, così negata da questa destra anche in questi giorni in modo clamoroso perché le mafie vanno dove l'economia gira. Fortunatamente in Liguria l'economia gira e quindi le istituzioni non si possono permettere di abbassare la guardia sulle potenziali infiltrazioni mafiose nell'economia legale. Ero questa mattina nella provincia di Imperia e non è che sia una storia che questa regione non ha mai conosciuto perché ci sono state anche delle inchieste di una certa rilevanza". Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein, a margine di un incontro elettorale a Genova.