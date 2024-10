Liguria, Orlando: Bucci malato? Non è tema di campagna elettorale

Genova, 3 ott. (askanews) -"Non ho letto le parole di Morra ma penso che la malattia sia un tema che riguarda le valutazioni personali ed intime delle persone, nel quale la campagna elettorale non deve mai entrare. C'è un rispetto per la dimensione individuale ed esistenziale che mi spinge a non dire assolutamente niente su questo e a continuare a provare a parlare di programmi". Lo ha detto il candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione Liguria, Andrea Orlando, rispondendo alla domanda di un giornalista sulle parole del candidato della lista 'Uniti per la Costituzione' Nicola Morra sulla malattia oncologica contro cui sta lottando il candidato governatore del centrodestra Marco Bucci.