Liguria, Conte: modello regionale marcio, Toti deve farsi da parte

Roma, 18 lug. (askanews) - "Non siamo qui per emettere sentenze di condanna nei confronti di singole persone: non siamo un tribunale e non c'è nessuna gogna mediatica. Ma è Toti che non deve emettere una sentenza di condanna nei confronti della comunità ligure. Deve farsi da parte: non può tenere in scacco un'intera Regione". Lo ha affermato il leader del M5s Giuseppe Conte, a margine della manifestazione a Genova per chiedere le dimissioni del governatore ligure sospeso Giovanni Toti.

"Questa Regione - ha sottolineato Conte - ha bisogno di investimenti in sanità, ha bisogno di sviluppo. Ha bisogno di tutela dell'ambiente, di un governo regionale che sia nel pieno delle sue delle sue facoltà e che offre soluzioni concrete".

"Credo che sia abbastanza evidente qual è il modello di governo regionale che vien fuori dalle carte che abbiamo letto: non sono fantasie, è un modello marcio. Non si può pensare di governare una regione incontrando amici e imprenditori sullo yacht o luoghi inappropriati e commistionando interessi privati con quelli pubblici. Quello si chiama mercimonio, al di là poi della dei risultati dell'inchiesta", ha concluso.