Milano, 14 feb. (askanews) - Migliaia di persone si sono radunate in piazza a Beirut per ricordare l'assassinio nel 2005 dell'ex premier Rafic Hariri e per chiedere al figlio Saad di tornare in politica. I sostenitori di Hariri hanno espresso la loro speranza di vedere il ritorno in campo l'eminente dirigente sunnita, due anni dopo aver sospeso il suo ruolo nella vita politica del paese.