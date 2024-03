L'Era PNRR, Guerrieri presenta il suo libro a Palazzo Pirelli

Milano, 22 mar. (askanews) - Uno strumento decisivo, determinante e importante per le sorti delle aziende italiane. Il PNRR continua a rappresentare per il nostro paese un incredibile punto di partenza per lo sviluppo e l'innovazione. A Palazzo Pirelli, nel cuore pulsante di Milano e nel centro economico nevralgico del paese, si è tenuta la presentazione del libro l'Era PNRR scritto da Giordano Guerrieri, CEO di Finera. Un'occasione per dare risalto al volume certo, ma soprattutto un momento di riflessione con imprenditori, professionisti e figure del settore per affrontare insieme le tematiche legate al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Giordano Guerrieri, CEO Finera, ha dichiarato: "Ho deciso di intitolare il mio terzo libro "L'Era del PNRR" perché reputo questo periodo storico straordinario sotto il punto di vista finanziario. Si tratta di un vademecum per gli imprenditori per comprendere realmente le dotazioni del PNRR e quali sono gli strumenti a supporto delle evoluzioni aziendali".

Mondo dell'imprenditoria ma anche mondo istituzionale. Perché mai come in questo particolare e delicato momento storico la politica deve saper essere vicina alle aziende, interpretandone bisogni ed esigenze. E le istituzioni erano rappresentate nell'occasione dall'Onorevole Massimiliano Salini e da Giulio Gallera, Consigliere e Presidente Commissione Speciale PNRR Regione Lombardia

Giulio Gallera, Presidente Commissione Speciale PNRR Regione Lombardia, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: "Il PNRR rappresenta una grande opportunità, ma anche una grande sfida per il nostro Paese. Stiamo parlando di 191 miliardi che devono essere messi a terra nell'arco di pochi anni. È una sfida che coinvolge le grandi aziende e le PMI".

Un successo di pubblico e di interesse che conferma un aspetto fondamentale. L'Italia ha voglia di ripartire e di riprendere la velocità economica giusta. Per correre determinata verso una nuova era. Quella PNRR.