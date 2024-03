Leo: con riforme Fisco regole chiare e aiuto a contribuenti onesti

Milano, 18 mar. (askanews) - Norme e regole certe e chiare, e sostegno nei rapporti con il fisco per i contribuenti onesti in difficoltà finanziare. Sono questi - in sintesi - principi sottesi ai recenti interventi normativi in materia fiscale che il viceministro dell'Economia, Maurizio Leo, ha voluto riaffermare nel corso di un incontro di lavoro promosso dalla Fondazione Commercialisti Odcec di Milano, presieduta da Luigi Pagliuca.

"C'è un filo conduttore che lega i diversi provvedimenti - ha detto il viceministro Leo - A partire con le 'rottamazioni' tendiamo una mano ai contribuenti onesti, in particolare a quelli che voglioni pagare ma che hanno difficoltà finanziare. A questi abbiamo abbassato le sanzioni, con gli interventi della tregua fiscale; e rateizzando diamo la possibilità a tutti di pagare. Gli altri due provvedimenti, sulle sanzioni e riscossione, vanno nella stessa direzione. L'altro caposaldo della nostra riforma tributaria è la certezza del diritto. Meno norme, o norme organiche e sistematiche per rendere l'Italia un paese attrattivo".

L'incontro - voluto dalla Fondazione Commercialisti dell'Odcec di Milano in collaborazione con le Fondazioni dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Firenze, Napoli, Torino e Roma - è stato dedicato all'analisi del lavoro che ha portato alla presentazione dei Testi Unici in materia fiscale; lavoro svolto dall'Agenzia delle Entrate che portato alla sistematizzazione delle norme esistenti.

"Si passa appunto da 800 leggi a 9 testi unici:è un valore aggiunto per il sistema tributario - ha sottolineato il direttore dell'Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini - E' anche un modo per garantire il principio di uguaglianza della legge e delle regole offrendo la possibilità di conoscere il perimetro di gioco ai giocatori in campo: i contribuenti".

Apprezzamento è stato espresso da parte dei professionisti sia per il lavoro svolto fin qui sui Testi Unici sia per la volontà del governo di proseguire verso la approvazione definitiva anche attraverso il confronto con i professionisti stessi.

"La presentazione dei testi Unici è stata accolta bene - ha detto il presidente della Fondazione Commercialisti Odcec di Milano, Luigi Pagliuca - Ora vediamo lo sviluppo pratico delle attività. I Testi sono stati presentati ma non è detto che non possa essere corretti in caso di necessita. C'è molta disponibilità ad ascoltarci da parte del governo. Il fatto stesso che il governo sia oggi qui, direttamente in contatto con i professionisti è la dimostrazione di una volontà di ascolto e di disponibilità al dialogo".