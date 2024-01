Lenti Icl per i difetti della vista: i vantaggi rispetto al laser

Milano, 8 gen. (askanews) - Per correggere difetti della vista come miopia, astigmatismo e ipermetropia esiste una tecnologia più efficace del laser e di gran lunga meno invasiva sotto il profilo chirurgico. Si tratta delle lenti intraoculari Icl, soluzione particolarmente indicata in tutti i casi di miopia media o elevata e in quelle situazioni in cui l'opzione laser non è praticabile.

"L'Icl è un alternativa per correggere il difetto visivo, alternativa rispetto al classico intervento laser e ovviamente agli occhiali e alle lenti a contatto - spiega ad askanews Andrea Russo, responsabile del Centro Oculistico di Brescia -. Il grosso vantaggio dell'Icl è che appunto spesso ci consente di correggere difetti non correggibili con il laser. Se con l'intervento laser andiamo a sottrarre tessuto dall'occhio, e quindi in un certo modo lo possiamo indebolire, con l'Icl questo non avviene perchè semplicemente inseriamo una lente all'interno dell'occhio. Il vantaggio è che ci fornisce una qualità visiva notevole: direi che è superiore non solo agli occhiali e alle lenti a contatto, ma anche all'intervento laser. Questo perchè andando a correggere il difetto visivo dall'interno dell'occhio,

la qualità visiva migliora".

Una tecnologia sviluppata negli Stati Uniti e già applicata con successo in oltre 2 milioni di interventi in tutto il mondo, con indici di soddisfazione da record da parte dei pazienti.

"E' collaudato da più di 20 anni e questo è un grosso supporto dal punto di vista della letteratura, che ormai negli anni ci ha dimostrato come sia valido ma poi anche dal punto di vista dei risultati - ci conferma Russo - Tra tutto il nostro tool di strumenti a disposizione, probabilmente è quello che ci dà la maggior soddisfazione, con un tasso di soddisfazione intorno al 99%".

Basta un intervento brevissimo, sicuro e indolore, per azzerare del tutto ogni difetto della vista."L'atto chirurgico in sè ha una durata piuttosto limitata, di circa 2 minuti per occhio. E il recupero visivo avviene nelle successive 24 ore - puntualizza ancora il responsabile del Centro Oculistico di Brescia -. I pazienti vedono più grande, vedono meglio di quanto non vedessero prima con gli occhiali".

Una rivoluzione, in termini di miglioramento del benessere e della qualità della vita, soprattutto per chi ha sempre convissuto con forti difetti della vista.

"Sono Alice, ho 29 anni, e sono miope da quando ho 7 anni - racconta Alice, paziente del Centro Oculistico di Brescia -. Sono arrivata a -10, quindi una miopia abbastanza elevata. La qualità della vita era abbastanza pessima perchè dovevo dipendere o da occhiali che erano pesantissimi e davano anche fastidio, e lenti a contatto. Yoga adesso lo posso fare senza occhiali, ed è bellissimo, senza lenti a contatto. Al mare vado senza lenti a contatto che è bellissimo anche quello, perchè le lenti con la sabbia con il mare davano fastidio. Ed è stupendo. Il sole non mi dà fastidio, porto gli occhiali da sole ovviamente, però non ho assolutamente problemi con la luce".

Non a caso, sono gli stessi pazienti a raccomandare le lenti Icl: "Ho già convinto diversi amici, perchè tre amici al lavoro sono venuti proprio in questo centro, e sono rimasti tutti e tre soddisfatti. Quindi lo consiglierei a tutti".