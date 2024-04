Legale dei genitori di Regeni: cominciano a diradarsi un po' di ombre

Roma, 9 apr. (askanews) - "Siamo soddisfatti che finalmente in una pubblica udienza si inizi a ricostruire la verità processuale su quello che è capitato a Giulio e su chi era. Cominciano ad andar via anche un po' di ombre che hanno gettato su di lui. È stato un lungo percorso per arrivare sin qui. Ce ne aspetta uno altrettanto lungo, ma direi che per ora c'è soddisfazione".

Lo ha detto l'avvocata Alessandra Ballerini, difensore di parte civile per i genitori di Giulio Regeni, i signori Paola Deffendi e Claudio Regeni, al termine dell'udienza del processo ai quattro agenti dei servizi segreti egiziani accusati di aver rapito, torturato e ucciso il giovane ricercatore universitario trovato morto il 3 febbraio 2016 alla periferia del Cairo.

E sul fatto che i genitori siano potuti tornare in aula, ha aggiunto: "E' il posto dove devono stare".