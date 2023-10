Le star di Friends ricordano Perry: "Devastati, eravamo una famiglia"

Milano, 31 ott. (askanews) - Sono serviti alcuni giorni dalla morte a soli 54 anni di Matthew Perry perché anche gli altri protagonisti di "Friends" trovassero le parole per esprimere lo choc e il dolore. "Siamo tutti profondamente devastati dalla perdita di Matthew", hanno scritto in un comunicato congiunto Jennifer Aniston, Courtney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc e David Schwimmer. "Eravamo più che compagni di set. Siamo una famiglia. Ci sono tante cose da dire, ma per ora ci prenderemo un momento per piangere ed elaborare questa perdita incomprensibile. Più in là, diremo di più, come e quando saremo in grado. "Per ora, i nostri pensieri e il nostro amore sono con la famiglia di Matty, con i suoi amici, con tutti quelli che l'amavano in tutto il mondo".

Perry, Chandler nella serie, è stato trovato morto nella vasca idromassaggio all'aperto del suo appartamento di Los Angeles. L'autopsia è stata eseguita ma le cause non sono state ancora accertate. I medici sono in attesa di altri test, compresi quelli tossicologici sul corpo dell'attore che in passato aveva avuto problemi di dipendenza da alcol e droghe. Potrebbero volerci mesi.