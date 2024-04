Parigi, 5 apr. (askanews) - Un raro dipinto di Claude Monet intitolato "Le moulin de Limetz" e stimato tra i 18 e i 25 milioni di dollari, è esposto a Parigi per quattro giorni, prima di una vendita all'incanto in programma a metà maggio a New York presso Christie's. Nell'opera del 1888 si vede un mulino a Limetz, vicino a Giverny, in Normandia, dove Monet ha dipinto le sue celebri ninfee.