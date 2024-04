Milano, 17 apr. (askanews) - Indossano le maschere con i volti dei leader del G7 e sventolano banconote false. Manifestazione fuori dalla sede della Banca Mondiale a Washington per chiedere finanziamenti per l'Associazione Internazionale per lo Sviluppo (Ida), che ha il compito di prestare denaro ai paesi a basso reddito.