Pechino, 6 mag. (askanews) - Le immagini della visita in Francia del presidente cinese Xi Jinping sono state mostrate su maxischermi a Pechino, durante il notiziario serale dell'emittente statale CCTV. La visita di stato di due giorni in Francia è la prima visita di Xi Jinping in Europa dal 2019; un viaggio che lo vedrà anche tenere colloqui in Serbia e Ungheria.