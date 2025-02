Le immagini del Papa sul "Cristo Redentore" di Rio de Janeiro

Rio de Janeiro, 28 feb. (askanews) - Le immagini del Papa proiettate sul "Cristo Redentore" di Rio de Janeiro, il Brasile si stringe in preghiera attorno al Pontefice da giorni ricoverato all'ospedale Gemelli di Roma. Sull'iconica statua anche la scritta in tante lingue diverse: Forza Santo Padre.

Il presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva è vicino a Papa Francesco e ha partecipato a una messa per lui presso il palazzo presidenziale di Brasilia. La cerimonia è stata presieduta dal cardinale arcivescovo emerito di Aparecida, Dom Raimundo Damasceno, che ha pregato affinché Francesco guarisca "per il bene della Chiesa e per il bene del mondo intero".

Le condizioni del Papa, ricoverato per una polmonite bilaterale, continuano lentamente a migliorare ma sono ancora definite critiche, ci vorranno giorni per sciogliere la prognosi che resta riservata.