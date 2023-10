Roma, 31 ott. (askanews) - Tornano sulla terra tre astronauti cinesi - Jing Haipeng, Zhu Yangzhu and Gui Haichao - dopo cinque mesi in orbita nella stazione spaziale cinese. A sostituirli è arrivato la settimana scorsa un altro equipaggio con la missione Shenzhou-17 partita dalla base di Jiuquan nel nord ovest della Cina. Pechino sta accelerando i suoi programmi spaziali per diventare una potenza anche in questo settore.