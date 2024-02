Roma, 17 feb. (askanews) - Centinaia di persone sono state arrestate venerdì 16 febbraio in diverse città russe perché manifestavano per Aleksej Navalny, morto a 47 anni in una colonia penale artica. In queste immagini di tv locali, gli arresti a Mosca, San Pietroburgo e Novosibirsk.