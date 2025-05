L'azienda che moderava i contenuti per Meta licenzia 2.000 persone

Milano, 6 mag. (askanews) - L'azienda che moderava contenuti per Meta ha annunciato il licenziamento di 2.000 persone in Spagna. Lo hanno reso noto i sincadati spagnoli.

Telus International, società tecnologica canadese, ha svolto il lavoro di moderazione per Facebook e Instagram, per conto della sua società madre Meta, dal 2018. Ma in seguito al ripensamento delle politiche di fact-checking da parte del gruppo, annunciate poco dopo l'arrivo di Donald Trump alla Casa Bianca, Meta ha tagliato i contratti di società terze per la moderazione di contenuti, fra cui la filiale spagnola di Telus.

Secondo i sindacati il piano di licenziamenti è diretta conseguenza di queste decisioni. Circa due settimane prima dell'insediamento di Trump a gennaio, il patron di Meta Mark Zuckerberg aveva dichiarato che la sua azienda avrebbe sostituito i fact-checker con sede negli Stati Uniti con un sistema di annotazioni simile a quello utilizzato da X, di proprietà dell'alleato di Trump Elon Musk.