Lavrov: "Non accetteremo truppe europee di Paesi Nato in Ucraina"

Riad, 18 feb. (askanews) - Al termine del suo incontro in Arabia Saudita con la delegazione americana guidata dal segretario di Stato Usa Marco Rubio, il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov ha affermato che la Russia è contraria al dispiegamento in Ucraina di truppe dei Paesi membri della Nato, anche sotto altre bandiere, come quelle nazionali o quella dell'Ue.

"Abbiamo spiegato oggi che il dispiegamento (in Ucraina) di truppe delle forze armate dei Paesi della Nato, ma sotto un'altra bandiera, sotto la bandiera dell'Unione Europea o sotto le bandiere nazionali, non cambia nulla. Questo è ovviamente inaccettabile".