Lavrov accusa l'Osce: "Trasformata in appendice della Nato e dell'Ue"

Roma, 30 nov. (askanews) - Il capo della diplomazia russa accusa l'Osce (Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa) di essere diventata "un'appendice della Nato e dell'Ue" nel corso del summit annuale che si è aperto a Skopje, in Macedonia del Nord.

"L'Osce sta per essere trasformata in un'appendice della Nato e dell'Ue. L'organizzazioe, ammmettetelo, è sull'orlo del precipizio e c'è da chiedersi: ha ancora un senso investire per rivitalizzarla?":

Al discorso di Lavrov, secondo i media internazionali, alcuni delegati sono usciti dalla sala.