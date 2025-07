Lavrov a Kuala Lumpur per vertice Asean, previsto incontro con Rubio

Kuala Lampur, 10 lug. (askanews) - L'arrivo del ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov a Kuala Lumpur, in Malesia per il vertice dell'Asean.

Lavrov dovrebbe anche incontrare il Segretario di Stato americano Marco Rubio, a margine del summit con i ministri degli Esteri dell'Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico, proprio mentre Mosca ha lanciato un attacco pesante sull'Ucraina.

I raid russi su Kiev hanno ucciso almeno due persone e provocato una dozzina di feriti, ha dichiarato l'amministrazione militare della città, dopo aver avvertito dell'arrivo di missili. I giornalisti della France presse a Kiev hanno sentito forti esplosioni riecheggiare sulla città per tutta la notte e hanno visto i lampi dei sistemi di difesa aerea illuminare il cielo. La prima visita di Rubio in Asia da Segretario di Stato arriva invece nei giorni in cui il presidente degli Stati Uniti Donald Trump sta intensificando la sua guerra commerciale, minacciando più di 20 paesi con l'aumento di dazi.