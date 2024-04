Lavoro, Maggiolini (AbbVie): serve investire su persone

Roma, 17 apr. (askanews) - "AbbVie ha ottenuto molti riconoscimenti per le sue best practices sulla gender equality. Ci siamo riusciti costruendo una solida cultura aziendale, basata su principi fondanti come trasparenza ed eccellenza e investendo in temi chiave quali la sicurezza, la sostenibilità e lo spirito di servizio nei confronti della comunità", lo ha detto oggi Manuela Vacca Maggiolini, direttore delle risorse umane di AbbVie Italia, intervenendo a Largo Chigi, il format di The Watcher Post. "La nostra realtà è un esempio anche sotto il profilo del welfare, che è molto focalizzato su temi importanti come la salute e il comparto assicurativo. Allo stesso tempo stiamo promuovendo molte attività sui territori per sensibilizzare le donne allo studio delle discipline stem, per superare il bias per cui certi lavori vengono considerati appannaggio degli uomini".