Lavoro, Landini (Cgil): sciopero generale l'11 aprile per i diritti dei lavoratori

Firenze, 22 mar. (askanews) - "Abbiamo deciso uno sciopero nazionale l'11 aprile con manifestazioni su tutti i territori, per dire basta morti sul lavoro, per dire basta evasione fiscale, basta condoni fiscali e superare la precarietà e mettere al centro i diritti delle persone che lavorano e superare la logica del subappalto a cascata. Poi abbiamo deciso una manifestazione nazionale a Roma, sabato 20 aprile dove, oltre al fisco, salute e sicurezza poniamo anche il tema della difesa e di un rafforzamento della sanità pubblica, delle assunzioni da fare negli ospedali, di infermieri e di medici e intervenire, in modo serio, sul territorio per tutti i servizi socio-sanitari tagliati, a partire dal rafforzamento di tutte le strutture, sia ispettori del lavoro che servizi di medicina del lavoro che abbiano al centro la tutela, la salute e la sicurezza dei luoghi di lavoro.

Lo ha detto il leader della Cgil, Maurizio Landini, a Firenze, parlando a margine dell'assemblea dei delegati e rappresentanti per la sicurezza delle due confederazioni.