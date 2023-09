L'Australia: El Nino è nel Pacifico. Prepariamoci a incendi e siccità

Roma, 19 set. (askanews) - L'ufficio meteorologico australiano ha confermato che è in corso una fase di El Nino, con condizioni di caldo e siccità che rischiano di provocare una grave stagione di incendi. "Gli oceani globali hanno raggiunto temperature record a partire circa da aprile - ha detto Karl Braganza, responsabile del clima del Bureau of Meteorology - quello che prevediamo per l'estate è che l'Australia continuerà a avere un clima caldo e secco ed è davvero compito dei singoli e delle comunità prepararsi a un'estate di caldo e di rischi di incendio".