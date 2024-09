Il Cairo, 18 set. (askanews) - Il segretario di Stato americano Antony Blinken è arrivato al Cairo, in Egitto, per il suo decimo viaggio in Medio Oriente dall'attacco di Hamas del 7 ottobre.

Al Cairo, Blinken discuterà gli sforzi per mediare un accordo di cessate il fuoco e per il rilascio degli ostaggi con i funzionari egiziani, tra cui il presidente Abdel Fattah al Sisi, secondo il dipartimento di Stato americano.