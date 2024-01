L'arrivo del Segretario di Stato Usa Blinken in Arabia Saudita

Roma, 8 gen. (askanews) - L'arrivo del Segretario di Stato americano Anthony Blinken ad Al-Ula, in Arabia Saudita.

Il capo della diplomazia statunitense ha incontrato il principe ereditario Mohammed ben Salmane durante il suo viaggio incentrato sugli sforzi per evitare l'allargarsi del conflitto tra Israele e Hamas nella regione, prima di recarsi in Israele. Arrivato ad Al-Ula, nel Nord-Ovest dell'Arabia Saudita, Blinken aveva già visitato Turchia, Grecia, Giordania, Qatar ed Emirati Arabi Uniti; è il suo quarto tour nella regione dall'inizio della guerra il 7 ottobre scorso. Ad Abu Dhabi Blinken ha discusso con il presidente degli Emirati Arabi Uniti, Mohammed bin Zayed, la situazione a Gaza e in Sudan, devastato dalla guerra, secondo quanto riferito dal portavoce del Dipartimento di Stato Matthew Miller.

Ha "sottolineato l'importanza di affrontare con urgenza i bisogni umanitari a Gaza" e ha ringraziato gli Emirati per "il loro importante contributo alla fornitura di assistenza ai civili".