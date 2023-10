Parigi, 2 ott. (askanews) - A Parigi si illumina di rosa l'Arco di Trionfo per celebrare l'inizio dell'Ottobre Rosa, il mese della prevenzione del tumore al seno. 99 donne e un uomo in cura, in remissione o guariti dal cancro al seno si sono riuniti all'Etoile per l'evento ufficiale di lancio della campagna. "Siamo tutti un po' come guerrieri" hanno detto dal palco insieme a ricercatori e operatori sanitari per lanciare la campagna di sensibilizzazione di screening del cancro al seno.