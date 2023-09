Laporta (Ispra): fondamentale il dibattito sulla sostenibilità

Milano, 13 set. (askanews) - "RemTech è un appuntamento importante perché consente, permette, ormai con cadenza annuale, a attori e protagonisti del mondo istituzionale, ma anche delle imprese, cittadini comuni, di poter partecipare a un dibattito che fa il punto sulla situazione e mette insieme aspetti decisivi per il nostro futuro quali la sostenibilità, la rigenerazione dei suoli, le tecnologie, la diffusione delle conoscenze e dei saperi. Direi che è un momento di fondamentale importanza perché accanto ai temi ambientali conosciuti noi oggi ci troviamo ad affrontare anche le grandi sfide dei cambiamenti climatici che hanno un impatto come abbiamo visto importante sulle vite di tutti noi e in quest'ultimo anno hanno anche caratterizzato alcune fasi delicatissime della vita del nostro Paese. Mettere insieme quindi aspetti di cui già siamo a conoscenza, anche sui cambiamenti climatici estremi, ci consente di guardare lo sviluppo sostenibile con maggior ottimismo". Lo ha detto ad askanews Stefano Laporta, presidente di Ispra e SNPA, in occasione della presentazione di RemTech Expo.