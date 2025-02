Lanzarin (Regione Veneto): stop al finanziamento della sanità a silos

Cernobbio (Co), 19 feb. (askanews) - Le Regioni non in deficit "devono essere messe nella facoltà di poter utilizzare le risorse" del fondo sanitario nazionale, garantendo i livelli essenziali delle prestastazioni, "ma anche non a silos come siamo adesso perché questo ci permetterebbe" di "poter dare anche dei servizi aggiuntivi". Lo ha detto l'assessore alla sanità della Regione Veneto, Manuela Lanzarin, a margine della seconda edizione della Cernobbio School di Motore Sanità. "Oggi è un momento particolare, difficile, con il post emergenza pandemica e la carenza di personale che ritengo sia il vero problema all'interno dei sistemi sanitari tutti, la cronicità, l'invecchiamento della popolazione, la sostenibilità, perché abbiamo costi aggiuntivi legati a tanti fattori stanno comunque mettendo a dura prova il sistema, il nostro modello che è universalistico, cioè noi curiamo tutti e credo sia un privilegio dell'Italia che va difeso fino alla fine. È chiaro che dobbiamo investire sempre più sui modelli organizzativi, della rete ospedaliera e di quella territoriale" finanziata dal Pnrr però serve anche "un passaggio culturale" per "indirizzare il cittadino sulla rete" ha aggiunto l'assessore.