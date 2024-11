Langhe, Roero e Monferrato: al via il Magico Paese di Natale 2024

Govone, 21 nov. (askanews) - Luci, colori ed elfi si fondono per dar vita a un'atmosfera magica che ricrea lo spirito più autentico del Natale. In Piemonte è partita la diciottesima edizione del Magico Paese di Natale, evento diffuso nel territorio piemontese Patrimonio Unesco tra Langhe, Roero e Monferrato. L'appuntamento, che ha preso il via sabato 16 novembre e durerà sino al 22 dicembre, è stato inserito da European Best Destinations al settimo posto tra i più importanti mercatini natalizi d'Europa e insignito della menzione di "mercatino più romantico".

"I segreti della longevità del Magico Paese di Natale sono lo spirito, il cuore e la passione che ci mettiamo nell'organizzazione di questo evento - spiega Pierpaolo Guelfo, ideatore del Magico Paese di Natale -. I riconoscimenti che abbiamo ottenuto sono frutto delle caratteristiche del paesaggio e dell'atmosfera natalizia che abbiamo creato con l'obiettivo da coinvolgere tutti quanti in questo amorevole e romantico viaggio. Le novità della diciottesima sono diverse: ad Asti le casette del mercatino natalizio sono arrivate ad essere 136, a Govone c'è stato un rinnovo completo di tutte le attività di animazione".

Se da piccoli lo spirito del Natale si identificava con tradizioni come vivere la Vigilia nell' attesa dell'arrivo di Babbo Natale, o aprire il calendario dell'Avvento, con il raggiungimento dell'età adulta, le suggestioni legate alla nostra infanzia lasciano spazio a nuove emozioni e tradizioni.

Persone di tutte le età visitano le attrazioni del Magico Paese di Natale. In particolar modo, chi si aggira per il mercatino di Asti racconta che "il Natale non ha età, e anche da adulti ci fa ritornare bambini". C'è chi sottolinea che "i mercatini aiutano a vivere la magia del Natale, che non tramonta mai". Natale, inoltre, è "un modo per conservare le emozioni dell'infanzia. Veniamo in questi mercatini proprio per rispolverare vecchie emozioni che sono rimaste ancora intatte".

Protagoniste dell'atmosfera tipica del Natale sono il suggestivo borgo di Govone, dove Babbo Natale ha la sua casa nel Castello Reale, Asti con il celebre mercatino natalizio e San Damiano d'Asti che ospiterà il Presepe vivente in alcune date di dicembre.