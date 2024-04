Landini: l'autonomia differenziata è una follia pura

Roma, 20 apr. (askanews) - L'autonomia differenziata è "una follia pura". Così il leader della Cgil, Maurizio Landini, arrivando alla testa del corteo di Cgil e Uil a Roma "Se pensiamo alla sanità e guardiamo a quello che sta succedendo - ha detto - abbiamo 12 regioni su 20 che dichiarano già adesso di non essere nella condizione di garantire i livelli di assistenza minimi garantiti dalla Costituzione. Abbiamo quasi cinque milioni di persone che non si curano perché non hanno i soldi per farlo. Anziché di fare sistema e discutere di ciò che si fa in Europa qualcuno pensa che bisogna fare l'autonomia differenziata. Siamo radicalmente contrari a questa logica, per noi bisogna applicare la Costituzione e rivoluzionare il nostro paese cambiando e applicanti i principi della stessa".