Lampedusa, le immagini degli sbarchi di oggi

Lampedusa, 12 set. (askanews) - Sbarchi senza sosta a Lampedusa: 33 i barchini approdati in poche ore sull'isola, a partire dalla mezzanotte. Lunedì anche complice il bel tempo erano stati 51 gli arrivi. In tutto oltre 1500 persone hanno raggiunto Lampedusa nelle ultime 24 ore e all'orizzonte si vedono altre imbarcazioni dirigersi verso l'isola. I migranti hanno dichiarato ai soccorritori per la maggior parte di essere originari di Nigeria, Sierra Leone, Sudan, Ciad, Tunisia, Guinea e Camerun. Secondo quanto riferito, per la traversata hanno pagato da mille a 5mila dinari tunisini a testa.

In questo momento all'hotspot ci sono circa 2000 ospiti. E sugli sbarchi si innesta la polemica politica, già in pieno clima elettorale. Per il leader della Lega Matteo Salvini, colpa dell'Europa che "non fa nulla per difendere i nostri confini" mentre dal Movimento 5 Stelle si dice che la fila dei barchini è "L'immagine simbolo di un fallimento totale del governo Meloni". Per la segretaria del PD, Elly Schlein, "Lampedusa torna ad essere lasciata sola come porta d'Europa", e la premier Giorgia Meloni a fronte dei "fallimenti" del suo governo "ha infarcito il suo intervento davanti all'assemblea di Fratelli d'Italia di attacchi all'opposizione".