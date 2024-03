"Lambretta '61" è il nuovo singolo di Marcello Romeo - anteprima

Roma, 8 mar. (askanews) - Esce su tutte le piattaforme musicali "Lambretta '61", il nuovo singolo di Marcello Romeo che ne ha scritto testo e musica, arrangiamento e produzione di Roberto Costa, produzione esecutiva Raffaele Montanari, distribuzione e Label PMS studio, edizioni BMRG. Il video è a cura di Oscar Serio.

Lambretta'61 è la storia vera di un Amore, uno di quelli che fa bene al cuore, che supera le distanze e azzera il tempo in un racconto che trova nella musica e nelle parole di Marcello Romeo la sua colonna sonora: "Lambretta '61 è nata durante una delle tante serate al teatro del Navile, sotto casa di Lucio Dalla, grazie al racconto di Gabriella Musolesi, che ha condiviso con me la storia del suo grande amore. Un racconto che mi ha colpito, che mi ha costretto, nel senso migliore del termine, a scrivere questo brano. La musica è nata pianoforte e voce nel mio studio e grazie a Roberto Costa e al suo "gusto" musicale (con cui ha arrangiato tantissimi brani di Ron e gli Stadio, Dalla, Luca Carboni) il brano ha trovato una veste anni '80, davvero speciale. Gabriella si è emozionata tantissimo perché è stata la prima a sentirne la prima versione pianoforte e voce, trovandovi tutta l'essenza della loro bella storia. Il loro amore è nato nel '61, in via del Pratello, nel cuore di Bologna, dove vedeva sfrecciare sulla sua lambretta questo biondino, soprannominato "Stoppa". Una domenica pomeriggio in una balera, l'incontro e finalmente, l'amore".