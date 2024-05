L'ambasciatore Usa Markell: "Grati all'Italia per aiuto su restauro Cattedrale Odessa"

Roma, 28 mag. (askanews) - La collaborazione fra Italia e Stati Uniti nell'ambito dei beni culturali non si limita a quella di polizia per recuperare opere d'arte italiane trafugate da trafficanti verso gli Usa. l'Italia infatti ha una competenza unica in materia e per questo Washington e Roma collaborano anche in altri modi: ad esempio nel restauro della Cattedrale di Odessa in Ucraina, paese il cui patrimonio artistico è messo in pericolo quotidianamente dai bombardamenti russi dall'inizio dell'invasione voluta dal regime di Vladimir Putin nel 2022. A sottolinearlo, durante la presentazione dele 600 opere rimpatriate dai Carabinieri Tutela del patrimonio culturale (Tpc) assieme alle autorità di polizia americane, è stato l'ambasciatore degli Stati Uniti in Italia, Jack Markell, che ha preso parte all'evento.