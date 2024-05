L'AI osserva il 77esimo Festival di Cannes

Cannes (Francia), 13 mag. (askanews) - Il 77esimo Festival di Cannes sarà "osservato" per la prima volta quest'anno da 17 telecamere di videosorveglianza dotate di intelligenza artificiale, un sistema destinato a individuare "eventi anomali'. Lo ha spiegato il direttore della polizia municipale della località sulla Costa Azzurra, Yves Daros:

"Le telecamere si trovano nei pressi dei palazzi del Festival. Si tratta di un'intelligenza artificiale sperimentale, Cannes fa da precursore, perché questa sperimentazione avviene a Cannes, siamo i primi a testarla, permetterà agli operatori del Centro di protezione urbana, il centro di telecamere più denso della Francia, di avere un aiuto tramite l'intelligenza artificiale, che permette di essere informati in tempo reale".

"Rilevano, ad esempio, un incendio, rilevano una persona che è a terra, rilevano una persona armata, rilevano gruppi di persone che non dovrebbero trovarsi in una zona vietata. Rilevano i movimenti della folla che potrebbero causare danni umani. Insomma, tutta una serie di situazioni anomale per l'incolumità delle persone".

L'operatore della Polizia municipale può decidere se inviare o meno una pattuglia. Non c'è rilevamento biometrico, tiene a precisare il capo dei vigili, è una sorta di "algoritmo degli eventi insoliti".