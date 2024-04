La7, torna "Amarsi un po' - Istruzioni per l'uso"

Roma, 5 apr. (askanews) - Da domenica 7 aprile alle 10:10, ritorna su La7 la seconda edizione del programma dedicato al benessere "Amarsi un po' - Istruzioni per l'uso" condotto dalla campionessa di ballo Samanta Togni e dal campione di nuoto Filippo Magnini. Nella cornice primaverile di Castrocaro Terme e Terra del Sole, da sempre conosciuto come luogo del "benessere" e del "buon vivere", Samanta e Filippo condivideranno esperienze e attività dedicate alla ricerca dello star bene, scrivendo, settimana dopo settimana, un libretto delle istruzioni per "Amarsi un po'". La prima novità di questa nuova edizione è la presenza dello psicologo e psicoterapeuta Andrea Santarcangelo, che ci introdurrà un tema sempre diverso ogni domenica, un filo rosso che i due conduttori porteranno avanti nel corso della puntata. Si parlerà di temi attuali come il cambio di stagione, del cambiamento dell'ora e dell'attenzione sempre maggiore nei confronti dell'ambiente e della sostenibilità; non mancheranno le tematiche legate all'importanza di fermarsi e del prendersi del tempo di qualità, nonché di emozioni e sentimenti universali, come le nostre paure e l'amore per se stessi, per gli altri e per l'ambiente che ci circonda. Tutti questi temi saranno sviluppati nelle varie rubriche: dal giardinaggio ai viaggi, dalla cosmetica alle tendenze di moda, dallo sport alla corretta e sana alimentazione tutte attività utili per perseguire il benessere personale e il tanto bramato corretto stile di vita. Insomma, in una vita troppo frenetica e piena di stimoli esterni, ritagliarsi del tempo e fare le attività che ci fanno stare bene è la chiave per amarsi un po'

"Amarsi un po' - Istruzioni per l'uso" è un branded content prodotto e realizzato da Elio Bonsignore per Me Production in collaborazione con la divisione Branded Content TV di CairoRcs Media, affidata ad Alessandro Valentini Head of Business TV, scritto da Giancarlo Anzalone e Veronica Moccia e diretto da Matteo Ricca.