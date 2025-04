La Svizzera (per ora) non intende reagire ai dazi di Trump

Berna, 3 apr. (askanews) - La Svizzera non intende reagire ai dazi annunciati dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump "in questa fase", afferma la presidente della Confederazione Svizzera, Karin Keller-Sutter. "Un'escalation non è nell'interesse della Svizzera", sottolinea.

"Il Consiglio federale ha preso atto delle decisioni degli Stati Uniti sui dazi doganali. Si rammarica che, con queste decisioni, gli Stati Uniti si stiano allontanando ulteriormente dal libero scambio e da un ordine commerciale basato su regole. Analizzerà in modo approfondito le conseguenze esatte di queste decisioni e le possibili opzioni. Il Consiglio federale è chiaramente dell'opinione che un'escalation non sia nell'interesse della Svizzera. Per questo motivo, si astiene dall'adottare contromisure dirette in questa fase e sta esaminando altre soluzioni", ha spiegato.