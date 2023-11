La surfista Laura Enever domina un'onda alta oltre 13 metri

Oahu (Hawaii), 9 nov. (askanews) - L'australiana Laura Enever ha battuto il record mondiale per l'onda più alta surfata da una donna. Ha infatti raggiunto i 13,3 metri di altezza alle Hawaii arrivando in cima remando con le braccia non trainata dalle moto d'acqua come spesso fanno i professionisti.

La surfista professionista 31enne ha compiuto l'impresa sulla barriera corallina esterna di Oahu il 22 gennaio come ha ufficializzato il Guinness World Records.

Il precedente record femminile di 12,8 metri era stato stabilito da Andrea Moller e resisteva da quasi otto anni. La Enever ha remato davanti a una dozzina di surfisti prima di saltare sulla sua tavola e precipitare lungo la parete in quasi caduta libera.

"Quando è arrivata quell'onda ero nel posto perfetto", ha detto Enever al Sydney Morning Herald. "È stato un vero regalo."