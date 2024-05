La Spezia, rinnovato e inaugurato cantiere Riva di Ferretti Group

La Spezia, 20 mag. (askanews) - Giornata di cerimonia a La Spezia, dove nella mattinata di venerdì 17 maggio è stato inaugurato il rinnovato cantiere Riva di Ferretti Group. Il taglio del nastro è stato affidato al presidente Tan Xuguang e all'amministratore delegato, Alberto Galassi, presenti insieme alle autorità locali e all'ingegnere Piero Ferrari, che presiede il dipartimento strategico di prodotto.

Il sito produttivo di La Spezia riveste un ruolo cruciale dal punto di vista industriale, oltre ad impegnare quotidianamente 750 addetti, di cui 200 dipendenti diretti. Il cantiere è stato rinnovato nella parte produttiva e in quella direzionale, ma anche nell'area lounge che accoglierà armatori, comandanti ed equipaggi. Novità così importanti ed evidenti che Galassi lo ha definito "il miglior stabilimento al mondo" per quanto riguarda l'industria nautica: "Chi costruisce le barche, alla fine, sono le persone. E loro devono lavorare nelle migliori condizioni possibili. Per questo, ho parlato di miglior stabilimento al mondo: nelle finiture, nella storia, per l'effetto storico, ma anche la possibilità di affacciarsi sul mare e sul golfo di La Spezia. Abbiamo molti clienti che vengono qui e ci chiedono: "A me quando ricapita?". Risposta: mai più".

Lo stabilimento da 64.000 metri quadri, con 33 posti barca e 4 capannoni dotati di 21 postazioni di produzione, consentirà di varare oltre 30 imbarcazioni all'anno. Per l'occasione, è stato varato uno yacht Riva 110 Dolcevita, fra gli applausi della dirigenza e degli addetti al cantiere. Ferretti Group ha di recente festeggiato i dati relativi all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2023 con risultati eccellenti, ma guarda già oltre: "Non possiamo fermarci, perché il mondo cambia in fretta e bisogna continuare ad investire su nuovi prodotti, per attirare i clienti nelle fasce di mercato nelle quali non sentono le turbolenze macroeconomiche. Abbiamo il marchio più importante della nautica planetaria e, per fortuna, facciamo delle bellissime barche".

I presenti hanno in seguito potuto visitare lo stabilimento situato in un'area di interesse regionale, all'interno del progetto de Il Miglio Blu per valorizzare il territorio e certificato da Rina per il rispetto dell'ambiente naturale circostante.