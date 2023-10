La spettacolare esplosione controllata sul viadotto Torraccia su A1

Milano, 8 ott. (askanews) - Si è svolta questa mattina alle 6.45 la demolizione, attraverso l'uso di esplosivi, dell'impalcato del viadotto Torraccia Sud, situato al km 271+681 dell'originaria carreggiata Sud del tratto di A1 Milano-Napoli, tra Barberino e Calenzano.

Il viadotto Fosso Torraccia, aperto al traffico alla fine del 1960, dispone di due carreggiate su impalcati separati, ciascuno di cinque campate. La lunghezza totale dell'opera è di circa 165 metri in carreggiata Sud, dismessa dopo l'entrata in esercizio del nuovo tracciato, e di 153 metri in carreggiata Nord.