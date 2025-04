La salma del Papa portata a spalla attraversa la piazza e entra in San Pietro

Città del Vaticano, 23 apr. (askanews) - E' iniziato da Casa Santa Marta, l'albergo che ha fatto da residenza per Papa Francesco negli anni del suo pontificato - anche questo gesto di rottura e di novità del suo pontificato - il rito della traslazione del corpo mortale di Jorge Mario Bergoglio verso la Basilica vaticana, dove il corpo sarà esposto per tre giorni al saluto dei fedeli. Presenti molti cardinali, collaboratori e persone che hanno lavorato in questi anni con il pontefice. Il rito è presieduto dal cardinale camerlengo, Kevin Joseph Farrell. La bara del Papa argentino, in una semplice cassa di legno, come da lui disposto, è stata vegliata dai cardinali nella Cappella di Santa Marta e poi, con una processione, ha attraversato piazza dei Protomartiri cristiani, allinterno del Vaticano, passando per l'Arco delle Campane, per poi entrare in piazza San Pietro. Da qui il corteo funebre ha fatto ingresso nella basilica Vaticana dal portone principale. Il feretro accolto dai fedeli in San Pietro con un applauso.