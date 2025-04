La Russa su temi di giustizia auspica "concordia e civile confronto"

Milano, 4 apr. (askanews) - "Su questa installazione sono d'accordo gli avvocati, la corte d'appello, il tribunale, le istituzioni, i parlamentari, insieme, concordi: è quello che vorrei vedere su tutti temi che interessano la giustizia, trovare il modo, il tempo, il luogo, l'occasione, la volontà perché qualunque questione che attenga al mondo di noi avvocati, della giustizia, dei giudici, della magistratura, delle istituzioni, possa essere affrontata e risolta in concordia e nel civile confronto". Lo ha detto il presidente del Senato Ignazio La Russa, intervenendo alla cerimonia per l'installazione di una targa commemorativa degli avvocati caduti in guerra, al palazzo di Giustizia di Milano.