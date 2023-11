Milano, 11 nov. (askanews) - "Non sono dispiaciuto, sorrido...". Ha risposto così il presidente del Senato Ignazio La Russa a chi gli ha chiesto se fosse dispiaciuto per le polemiche sorte attorno alla nomina del figlio Geronimo nel Cda del Piccolo teatro. La Russa ha parlato a margine della manifestazione "La libertà contro ogni muro", organizzata da Fratelli d'Italia a Milano per il 34esimo anniversario della caduta del muro di Berlino.