La Russa: definire "zona grigia" su compiti politica e magistratura

Roma, 12 dic. (askanews) - "Scontro politica-magistratura? La mia risposta in un'intervista a Repubblica è stata: può darsi ci siano singoli casi, ma non sono la regola. Nego che ci sia in atto uno scontro e comunque non lo desidero e non lo auspico. Quello che ridico è che è opportuno che questa zona grigia che c'è sul perimetro dei propri compiti e funzioni tra politica e magistratura in qualche modo deve trovare una definizione e auspico che la si trovi, maggioranza, opposizione e magistratura". Lo ha detto il presidente del Senato Ignazio La Russa nel corso del tradizionale saluto con la Stampa parlamentare in vista delle festività natalizie.